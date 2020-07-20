В первый день рабочей недели в Новосибирске пройдет гроза

В первой половине дня осадков не ожидается, а вот после обеда пройдут кратковременные дожди и, вероятно, гроза. Что касается области, то там в первый день недели будет еще жарче - до +35 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.