В первый день рабочей недели в Новосибирске пройдет гроза

Posted 20 июля 2020, 10:03
Published 20 июля 2020, 10:03
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
В Новосибирске начало рабочей недели будет омрачено грозой. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. При этом синоптики все равно прогнозируют жаркую погоду. Столбик термометра покажет +30...+32 градуса.
В первой половине дня осадков не ожидается, а вот после обеда пройдут кратковременные дожди и, вероятно, гроза. Что касается области, то там в первый день недели будет еще жарче - до +35 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.