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Posted 20 июля 2020, 10:03

Published 20 июля 2020, 10:03

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В первый день рабочей недели в Новосибирске пройдет гроза

20 июля 2020, 10:03
Столбик термометра покажет +30...+32 градуса.

В Новосибирске начало рабочей недели будет омрачено грозой. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. При этом синоптики все равно прогнозируют жаркую погоду. Столбик термометра покажет +30...+32 градуса.

В первой половине дня осадков не ожидается, а вот после обеда пройдут кратковременные дожди и, вероятно, гроза. Что касается области, то там в первый день недели будет еще жарче - до +35 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

#Город
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