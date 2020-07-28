В Новосибирске прекращает работу оператор такси «Мой город»

Издание Dela.ru приводит слова гендиректора ООО "Такси "Мой город" Александра Сысойкова:"С 31 августа мы заканчиваем работу. Не пережили эти обстоятельства, сложившиеся на рынке. Слишком затянулась эта история с кризисом. Мы — классический таксопарк, соответственно, имеем всю необходимую инфраструктуру, которую стало сложно содержать в условиях падения оборотов на 70%".