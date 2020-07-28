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Posted 28 июля 2020, 15:27

Published 28 июля 2020, 15:27

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В Новосибирске прекращает работу оператор такси «Мой город»

28 июля 2020, 15:27
Компания не выдержала кризиса.

Оператор такси "Мой город" не выдержал кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и объявил о закрытии. Компания прекращает работу в Новосибирске и Красноярске. Такси "Мой город" появилось в Новосибирске в начале в 2000-х.

Издание Dela.ru приводит слова гендиректора ООО "Такси "Мой город" Александра Сысойкова:"С 31 августа мы заканчиваем работу. Не пережили эти обстоятельства, сложившиеся на рынке. Слишком затянулась эта история с кризисом. Мы — классический таксопарк, соответственно, имеем всю необходимую инфраструктуру, которую стало сложно содержать в условиях падения оборотов на 70%".

#Транспорт
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