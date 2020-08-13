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Posted 13 августа 2020, 05:36

Published 13 августа 2020, 05:36

Modified 25 декабря 2024, 15:30

Updated 25 декабря 2024, 15:30

Пять модернизированных трамваев запустят на левом берегу Новосибирска

13 августа 2020, 05:36
Модернизация одного трамвая стоит 18 млн рублей.

В 2020 году в Кировском районе на маршруты выйдут пять модернизированных трамваев. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Первый трамвай уже запустили, а вот второй, следующий по маршруту №18, только начал работать.

По словам градоначальника, модернизация трамваев ведется несмотря на пандемию коронавируса. Так, еще три состава начнут курсировать по левому берегу в октябре-ноябре. Трамваи адаптированы для маломобильных граждан, есть пандусы, системы оповещения и камеры.

Следом в районе начнется реконструкция трамвайных путей.

#Город
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