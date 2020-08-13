Пять модернизированных трамваев запустят на левом берегу Новосибирска

По словам градоначальника, модернизация трамваев ведется несмотря на пандемию коронавируса. Так, еще три состава начнут курсировать по левому берегу в октябре-ноябре. Трамваи адаптированы для маломобильных граждан, есть пандусы, системы оповещения и камеры.