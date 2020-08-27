Быстрорастущие жилмассивы Новосибирска обеспечат школами и детсадами

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив побывали в Первомайском районе с рабочим визитом. Первые лица региона проверили, как строится детский сад на улице Тельмана и признали необходимость капремонта школы №146. Дошкольное учреждение на 220 мест строится по проекту повторного применения, но строители пытаются придать фасадам индивидуальность. Сейчас идет работа по благоустройству территории детсада.
По требованию Травникова будет пересмотрен проект. В новой редакции он будет содержать парковку для автотранспорта родителей. Сметная стоимость возведения дошкольного учреждения составила 305 млн рублей. Объект будет введен в эксплуатацию до конца этого года.
Андрей Травников и Андрей Шимкив также посетили СОШ №146, здание которой нуждается в капитальном ремонте. Также в учреждении образования существует проблема с оснащенностью специализированных кабинетов по физике и химии. По словам губернатора, средств, заложенных в проекте «Образование», недостаточно для решения проблемы с дефицитом мест в школе и ликвидации второй смены. Так что проект тоже придется корректировать.