Быстрорастущие жилмассивы Новосибирска обеспечат школами и детсадами

Андрей Травников и Андрей Шимкив также посетили СОШ №146, здание которой нуждается в капитальном ремонте. Также в учреждении образования существует проблема с оснащенностью специализированных кабинетов по физике и химии. По словам губернатора, средств, заложенных в проекте «Образование», недостаточно для решения проблемы с дефицитом мест в школе и ликвидации второй смены. Так что проект тоже придется корректировать.