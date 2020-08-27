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Новосибирские власти рассказали о дистанционном обучении в школах

27 августа 2020, 19:19
В Новосибирске прошел городской педсовет.

Новый учебный год стартует в Новосибирской области 1 сентября по новым правилам. Об этом говорилось на городском педсовете с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Объявлено, что праздничные линейки в День знаний пройдут только для учеников 1 и 11 классов. А сам учебный процесс в некоторых школах будет смешанным. Дети будут посещать школу, но пару раз в неделю допускается дистанционное образование. До пандемии коронавируса в таком формате работали 50 образовательных учреждений города.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, все школы областного центра обеспечены антисептиками и моющими средствами. Также созданы условия для «утреннего фильтра» и гибкой системы расписания. Также для учеников начальной школы будет организовано горячее питание.

В новом учебном году откроется школа №218 в микрорайоне «Родники» и пристройка к лицею №130 в Советском районе. Строятся новое здание гимназии №3 в Академгородке и еще несколько школ в разных районах города.

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#Новости#Образование
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