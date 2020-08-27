Новосибирские власти рассказали о дистанционном обучении в школах

Объявлено, что праздничные линейки в День знаний пройдут только для учеников 1 и 11 классов. А сам учебный процесс в некоторых школах будет смешанным. Дети будут посещать школу, но пару раз в неделю допускается дистанционное образование. До пандемии коронавируса в таком формате работали 50 образовательных учреждений города.