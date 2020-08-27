Новосибирцы пожаловались на отсутствие остановочного павильона на Горской

В Новосибирске люди, ожидающие транспорт, вынуждены мокнуть под дождём из-за отсутствия остановочного павильона на улице Горской. Проблему подняли «Вести Новосибирск». В редакцию с жалобой обратился местный житель.
По словам мужчины, остановку на Карла Маркса, 57 демонтировали в конце июля и до сих пор не восстановили. Автор жалобы много раз старался привлечь внимание местных властей. Он писал письма в мэрию и Минтранс. В ответ получил обещание, что остановка вернется на место после завершения работ на площади Лыщинского.
Однако новосибирец утверждает, что никакие работы по выносу коммуникаций там не проводятся. А люди продолжают мокнуть в ожидании транспорта.