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В Новосибирске отремонтировали проблемный коллектор у Димитровского моста

27 августа 2020, 17:38
Ливнёвая канализация прослужит 10 лет, если в нее не будут сбрасывать горячую воду теплосети.

В Новосибирске завершился длившийся три недели ремонт коллектора у Димитровского моста. Из-за его неисправности после дождя уходила под воду улица Фабричная. Ремонтники восстановили лотки, заделали стыки и пустоты, очистили ливневки от мусора.

Ремонт стоил 9 миллионов рублей.Сейчас коллектор работает на 100%, и, в случае дождя, вода больше не будет скапливаться. Ливнёвая канализация прослужит 10 лет, если в нее не будут сбрасывать горячую воду теплосети.

"Новосибирск — единственный город в России, где теплосети сбрасывают дренажи в ливнёвку. У них должна быть своя технологическая линия. Но исторически сложилось, что вот так. Вы же видите, что весь город зимой парит, а парит откуда? Из ливневых решеток", - объяснил НГС начальник службы эксплуатации инженерных сооружений МУП "УЗСПТС" Андрей Мальцев.

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