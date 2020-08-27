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В СНТ под Новосибирском пожаловались на незаконную добычу песка

27 августа 2020, 18:06
Работы ведутся шумно и производятся круглые сутки, а единственная дорога к обществу разбита самосвалами.

Жители дачного общества СНТ «Зелёный остров» жалуются на незаконную добычу песка, которая проводится на их полях. Работы ведутся шумно и производятся круглые сутки, а единственная дорога к обществу разбита самосвалами. Жители опасаются, что в период дождей они просто не смогут добраться до своих дач, а владельцы автобусного маршрута №1705 планируют отказаться от него.

Садоводы пишут жалобы во все инстанции, но письма кочуют из департамента в департамент. 10 августа работы были остановлены, но 15 августа возобновились. Владелица карьера собирается построить на этом месте озеро с карпами и форелью, но ни лицензии, ни каких-либо разрешающих документов, по словам жителей СНТ, у неё нет.

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