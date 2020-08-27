В СНТ под Новосибирском пожаловались на незаконную добычу песка

Садоводы пишут жалобы во все инстанции, но письма кочуют из департамента в департамент. 10 августа работы были остановлены, но 15 августа возобновились. Владелица карьера собирается построить на этом месте озеро с карпами и форелью, но ни лицензии, ни каких-либо разрешающих документов, по словам жителей СНТ, у неё нет.