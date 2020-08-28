15 новых автомобилей Skoda приобрели для новосибирского ГИБДД

Инспекторы получат ключи от новеньких авто 28 августа. Это будут автомобили Skoda Octavia, которые оснащены всем необходимым полицейским оборудованием. В салоне есть громкоговортители, видеорегистраторы, радиостанции и даже медицинское оборудование для помощи в экстренной ситуации.