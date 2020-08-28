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15 новых автомобилей Skoda приобрели для новосибирского ГИБДД

28 августа 2020, 09:41
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Станционная, 24

15 новых патрульных автомобилей пополнят автопарк новосибирской Госавтоинспекции в рамках федерального проекта за безопасность движения.

Инспекторы получат ключи от новеньких авто 28 августа. Это будут автомобили Skoda Octavia, которые оснащены всем необходимым полицейским оборудованием. В салоне есть громкоговортители, видеорегистраторы, радиостанции и даже медицинское оборудование для помощи в экстренной ситуации.

На торжественной церемонии будут присутствовать руководитель ГУ МВД России по НСО и врио главного госинспектора Виктор Бондарев.

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#Новости#Транспорт
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