Глава Ямала проехал по региону почти 2 тысячи километров

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже во второй раз совершил объезд региона. За 10 дней он за рулем автомобиля проехал почти 2 тысячи километров. Его маршрут начинался в Ноябрьске и заканчивался в Салехарде. В дороге он провел около 30 часов.
Как сообщает «Муксун.фм», губернатор за время поездки оценил темпы благоустройства, строительства жилья и социальных объектов. Без всякого предупреждения он заехал в несколько муниципалитетов, и не везде ему понравилась работа местных властей. Теперь эксперты гадают, кто из глав поселений отправится в отставку.
Свою рабочую поездку губернатор совершил на Lada X-Ray. Но финальный участок пути по дороге Надым-Салехард он проехал на УАЗ «Патриот». Глава региона стал первым, кто пробовал эту дорогу.
- Проезд по дороге Салехард-Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро — за 3 часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд, - заявил губернатор.
Дмитрий Артюхов встречался с жителями всех населенных пунктов, которые посещал. В общей сложности он общался с людьми более 10 часов. Столько же времени длились его эфиры в Instagram. В итоге чиновникам придется отреагировать на более чем 2 тысячи жалоб от жителей региона.