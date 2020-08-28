Глава Ямала проехал по региону почти 2 тысячи километров

- Проезд по дороге Салехард-Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро — за 3 часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд, - заявил губернатор.