Мэр Локоть не исключил новых возгораний на Хилокской свалке

«Доступа с муниципальной земли нет. Там начинается Новосибирский район. От возгораний никто не застрахован. Они носят разный характер – иногда и хулиганский. Но реакция на задымления будет более оперативной», - пообещал Локоть. И отметил, что сотрудники «Спецавтохозяйства» часто просто не могут подобраться к выгорающему конусу из мусора.