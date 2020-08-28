atas.info
ГлавноеВсе новости

Мэр Локоть не исключил новых возгораний на Хилокской свалке

28 августа 2020, 13:50
Полигон поджигают хулиганы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 28 августа на еженедельном часе прессы прокомментировал информацию о новых возможных возгораниях на мусорном полигоне у Хилокского рынка. Градоначальник признал, что проблема носит системный характер. А следовательно - не исключил возгораний на полигоне «Левобережный» и в дальнейшем.

«Доступа с муниципальной земли нет. Там начинается Новосибирский район. От возгораний никто не застрахован. Они носят разный характер – иногда и хулиганский. Но реакция на задымления будет более оперативной», - пообещал Локоть. И отметил, что сотрудники «Спецавтохозяйства» часто просто не могут подобраться к выгорающему конусу из мусора.

Мэр напомнил, что в отношении сотрудников «Спецавтохозяйства» возбуждены два дела. По мнению прокуратуры, муниципальное предприятие не обеспечило необходимых мер безопасности.

Также мэр Анатолий Локоть упомянул и другой проблемный полигон – Гусинобродский. И признал, что проблема пока не решаема, так как альтернативы городским свалкам пока нет.

Материалы по теме
В Новосибирске из-за горящего полигона «Левобережный» ввели режим ЧСВ Новосибирске ликвидирован пожар на мусорном полигоне «Левобережный»В Новосибирске после пожара на мусорном полигоне директору грозит штраф
#Новости#Город
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52