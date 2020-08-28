Мэр Локоть не исключил новых возгораний на Хилокской свалке

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 28 августа на еженедельном часе прессы прокомментировал информацию о новых возможных возгораниях на мусорном полигоне у Хилокского рынка. Градоначальник признал, что проблема носит системный характер. А следовательно - не исключил возгораний на полигоне «Левобережный» и в дальнейшем.
«Доступа с муниципальной земли нет. Там начинается Новосибирский район. От возгораний никто не застрахован. Они носят разный характер – иногда и хулиганский. Но реакция на задымления будет более оперативной», - пообещал Локоть. И отметил, что сотрудники «Спецавтохозяйства» часто просто не могут подобраться к выгорающему конусу из мусора.
Мэр напомнил, что в отношении сотрудников «Спецавтохозяйства» возбуждены два дела. По мнению прокуратуры, муниципальное предприятие не обеспечило необходимых мер безопасности.
Также мэр Анатолий Локоть упомянул и другой проблемный полигон – Гусинобродский. И признал, что проблема пока не решаема, так как альтернативы городским свалкам пока нет.