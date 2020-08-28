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Правительство НСО выделит 160 млн рублей на рециркуляторы для школ

28 августа 2020, 15:58
Школы оснастили СИЗ

Новосибирское правительство направит из резервного фонда 160 млн рублей на оснащение школ рециркуляторами. Также купят дезинфицирующие средства и термометрию.

Как рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук НГС, сбор средств с родителей является нарушением. Если же подобное происходит, то им стоит направить свои жалобы в министерство образования или на горячую линию.

Он также пояснил, что рециркуляторы, в первую очередь, необходимо установить в местах массового скопления учеников – столовые, спортзалы. А вот в классах они не обязательны. Дополнительные средства защиты школы области получат 5-7 сентября.

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#Новости#Образование
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