Три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Мужчина в возрасте 65 лет и две женщины в возрасте 77 и 80 лет умерли от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Оперштаб зарегистрировал уже 352 смертельных случая из-за Covid-19.
Число зараженных составило 11238 человек, 46 из них получили статус Covid-пациента накануне. Отрицательные тесты получили 9930 пациентов, 38 за сутки.
В отделениях реанимации лежат 39 пациентов с коронавирусом, 5 – на ИВЛ.
В инфекционных отделениях сокращается число пациентов, на данный момент в Новосибирске их 913, в районах – 443.