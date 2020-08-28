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Три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

28 августа 2020, 11:39
Меньше 50 новых пациентов зарегистрировал оперштаб.

Мужчина в возрасте 65 лет и две женщины в возрасте 77 и 80 лет умерли от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Оперштаб зарегистрировал уже 352 смертельных случая из-за Covid-19.

Число зараженных составило 11238 человек, 46 из них получили статус Covid-пациента накануне. Отрицательные тесты получили 9930 пациентов, 38 за сутки.

В отделениях реанимации лежат 39 пациентов с коронавирусом, 5 – на ИВЛ.

В инфекционных отделениях сокращается число пациентов, на данный момент в Новосибирске их 913, в районах – 443.

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