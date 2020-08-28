В Новосибирском районе полиция обнаружила большую нарколабораторию

Сегодня, 28 августа, полиция Новосибирска отчиталась о закрытии очередной подпольной нарколаборатории. Ее обнаружили в селе Ярково. По подозрению в производстве и продаже наркотиков задержан 30-летний ранее несудимый местный житель.
По версии полиции, подозреваемый оборудовал лабораторию в металлическом гараже на территории одного из дачных поселков. Он выпускал синтетический наркотик, который продавал через тайники-закладки на территории Новосибирского района.
В ходе обыска полицейские изъяли у задержанного канистры с ингредиентами, предназначенными для производства наркотиков, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, бумажные фильтры и другое оборудование. Также они нашли 170 граммов готового наркотика.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанного заключили под стражу. Устанавливаются иные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков на территории Новосибирского района и всей области.