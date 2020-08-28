За сутки коронавирусом заболели 46 человек в Новосибирской области

Оперативный штаб внес в общую статистику по Covid-19 еще 46 заболевших, 38 выздоровевших и троих умерших в Новосибирской области.
Таким образом общие данные таковы: 11 238 инфицированных, 9930 вылечившихся и 352 умерших. Последними жертвами коронавируса стали 65-летний мужчина и две пожилые женщины в возрасте 77 и 80 лет.
В инфекционных отделениях больниц Новосибирска содержится 913 взрослых, которые были госпитализированы с уже утвержденным диагнозом и с подозрением на Covid-19. В ЦРБ лечение проходят 443 человека. 39 пациента переведены в реанимацию, пятеро находятся на ИВЛ.
Среди новых заболевших коронавирусом один ребенок, в настоящее время 18 детей госпитализированы.
407 тысяч тестов провели в области с момента старта пандемии. Еще 1699 человек заболели за сутки ОРВИ, госпитализация потребовалась 25.