За сутки коронавирусом заболели 46 человек в Новосибирской области

В инфекционных отделениях больниц Новосибирска содержится 913 взрослых, которые были госпитализированы с уже утвержденным диагнозом и с подозрением на Covid-19. В ЦРБ лечение проходят 443 человека. 39 пациента переведены в реанимацию, пятеро находятся на ИВЛ.