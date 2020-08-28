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Живую стену из лип создадут в сквере Героев Революции в Новосибирске

28 августа 2020, 10:43
Специалисты намерены защитить сквер от шума и пыли

Живую стену из 80 лип создадут в сквере Героев Революции в Новосибирске. Деревья будут высажены вдоль улицы Максима Горького, где раньше росли тополя. Старые деревья вырубили из-за их аварийного состояния.

Взамен решили высадить липы. Это дерево живет до 150 лет, не боится сильного ветра, а также прекрасно впишется в микроклимат тихого зеленого сквера. Специалисты будут подстригать ветки по высоте ограждения, чтобы получилась настоящая стена.

«Стрижка» ждет и яблони. Благодаря ей яблони будут гуще цвести.

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