Живую стену из лип создадут в сквере Героев Революции в Новосибирске

Живую стену из 80 лип создадут в сквере Героев Революции в Новосибирске. Деревья будут высажены вдоль улицы Максима Горького, где раньше росли тополя. Старые деревья вырубили из-за их аварийного состояния.
Взамен решили высадить липы. Это дерево живет до 150 лет, не боится сильного ветра, а также прекрасно впишется в микроклимат тихого зеленого сквера. Специалисты будут подстригать ветки по высоте ограждения, чтобы получилась настоящая стена.
«Стрижка» ждет и яблони. Благодаря ей яблони будут гуще цвести.