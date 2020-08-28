Живую стену из лип создадут в сквере Героев Революции в Новосибирске

Взамен решили высадить липы. Это дерево живет до 150 лет, не боится сильного ветра, а также прекрасно впишется в микроклимат тихого зеленого сквера. Специалисты будут подстригать ветки по высоте ограждения, чтобы получилась настоящая стена.