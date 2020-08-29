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Новосибирец получил несколько ударов ножом от малознакомого человека

29 августа 2020, 14:20
Вечером в пятницу они вместе выпивали в одной компании

В пятницу, 28 августа, в 20.45 из дома по улице Новоморской медики скорой помощи привезли в районную больницу мужчину в возрасте 31 года. У него было несколько ножевых ранений.

Полиции потерпевший рассказал, что пострадал от рук малознакомого ему человека. В течение нескольких часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По версии полиции, в ходе совместного распития алкоголя между мужчинами, находившимися в одной компании, произошел конфликт на почве ревности. И тогда задержанный несколько раз ударил оппонента ножом.

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#Новости#Политика
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