Новосибирец получил несколько ударов ножом от малознакомого человека

В пятницу, 28 августа, в 20.45 из дома по улице Новоморской медики скорой помощи привезли в районную больницу мужчину в возрасте 31 года. У него было несколько ножевых ранений.
Полиции потерпевший рассказал, что пострадал от рук малознакомого ему человека. В течение нескольких часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
По версии полиции, в ходе совместного распития алкоголя между мужчинами, находившимися в одной компании, произошел конфликт на почве ревности. И тогда задержанный несколько раз ударил оппонента ножом.