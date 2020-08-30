Травников призвал новосибирцев поставить прививку от коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал местное население привиться от коронавируса. Он сам намерен принять участие в вакцинации, пишет «Вести Новосибирск».
Травников считает, что необходимо прививаться как от гриппа, так и от Covid. Он сам ежегодно участвует в прививочной кампании, не пропустит и этой. Но глава региона отметил, что вакцинация добровольна.
Отметим, что вакцина от коронавируса поступит в Новосибирскую область в сентябре. В первую очередь будут привиты медики и педагоги. 1 сентября будут ставить прививки от гриппа.