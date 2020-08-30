В Новосибирске из горящей квартиры спасли 80-летнюю старушку

80-летнюю женщину-инвалида спасли из горящей квартиры на улице Есенина в Новосибирске.
ЧП произошло 29 августа поздно вечером в многоэтажке №8/1. Сотрудниками ГУ МЧС по НСО было установлено, что на кухне квартиры, расположенной на девятом этаже, загорелась мебель. Пожарные добрались до места в 22:04, пять минут ушло на локализацию огня, а через 20 минут его потушили.
Звено газодымозащитной службы обнаружило в одной из квартир пенсионерку без создания. Его эвакуировали из дома с легким отправлением продуктами горения.
К тушению привлекались 9 человек и три машины.