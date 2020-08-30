В Новосибирске из горящей квартиры спасли 80-летнюю старушку

ЧП произошло 29 августа поздно вечером в многоэтажке №8/1. Сотрудниками ГУ МЧС по НСО было установлено, что на кухне квартиры, расположенной на девятом этаже, загорелась мебель. Пожарные добрались до места в 22:04, пять минут ушло на локализацию огня, а через 20 минут его потушили.