atas.info
ГлавноеВсе новости

Андрей Травников: Завершим благоустройство дворов в Гвардейском в 2021 году

1 сентября 2020, 02:53
Губернатор посетил площадки для строительства детского городка, храма, будущей пристройки к школе, сквер Гвардейский, а также проинспектировал результат благоустройства придомовых территорий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку в посёлок Гвардейский. Здесь он посетил площадки для строительства детского городка, храма, будущей пристройки к школе, сквер Гвардейский, а также проинспектировал результат благоустройства придомовых территорий по улице Лейтенанта Амосова.

Андрей Травников принял присягу молодых офицеров-ракетчиков. Они вступали в ряды Российской Гвардии.

- Пополнение новыми ракетчиками – праздник для всего посёлка Гвардейский, и это здесь хорошо чувствуется. Тот факт, что здесь становится больше молодёжи – офицеров и их семей, накладывает на нас и на муниципалитет дополнительные обязательства, - отметил Андрей Травников.

Губернатор пообещал, что в кратчайшие сроки здесь начнут обустройство хорошей спортивной и детской площадок. На повестке стоит и вопрос новой пристройки к школе, потому что мест в действующем образовательном учреждении уже не хватает.

В Гвардейском активно идёт работа по благоустройству дворовых территорий, и не охваченных этой работой дворов остались считанные единицы. Их благоустройство запланировано на ближайший год.

Материалы по теме
Травников запретил платный вход в дендропарке НовосибирскаТравников призвал новосибирцев поставить прививку от коронавирусаГубернатор Травников раскритиковал ремонт в новосибирских школах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52