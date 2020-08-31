Андрей Травников: Завершим благоустройство дворов в Гвардейском в 2021 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку в посёлок Гвардейский. Здесь он посетил площадки для строительства детского городка, храма, будущей пристройки к школе, сквер Гвардейский, а также проинспектировал результат благоустройства придомовых территорий по улице Лейтенанта Амосова.
Андрей Травников принял присягу молодых офицеров-ракетчиков. Они вступали в ряды Российской Гвардии.
- Пополнение новыми ракетчиками – праздник для всего посёлка Гвардейский, и это здесь хорошо чувствуется. Тот факт, что здесь становится больше молодёжи – офицеров и их семей, накладывает на нас и на муниципалитет дополнительные обязательства, - отметил Андрей Травников.
Губернатор пообещал, что в кратчайшие сроки здесь начнут обустройство хорошей спортивной и детской площадок. На повестке стоит и вопрос новой пристройки к школе, потому что мест в действующем образовательном учреждении уже не хватает.
В Гвардейском активно идёт работа по благоустройству дворовых территорий, и не охваченных этой работой дворов остались считанные единицы. Их благоустройство запланировано на ближайший год.