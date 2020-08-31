Андрей Травников: Завершим благоустройство дворов в Гвардейском в 2021 году

- Пополнение новыми ракетчиками – праздник для всего посёлка Гвардейский, и это здесь хорошо чувствуется. Тот факт, что здесь становится больше молодёжи – офицеров и их семей, накладывает на нас и на муниципалитет дополнительные обязательства, - отметил Андрей Травников.