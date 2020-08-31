Появилось видео ночного пожара на складе в Новосибирске

Напомним, что пожар на улице Механизаторов тушили около шести часов. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В момент пожара в помещение рухнула крыша. Пожару присвоили повышенный ранг опасности, ведь в помещении находились горючие материалы, также был риск распространения огня на соседние здания.