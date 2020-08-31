atas.info
ГлавноеВсе новости

Появилось видео ночного пожара на складе в Новосибирске

31 августа 2020, 09:19
В пожаре никто не пострадал

Ночной пожар на складе в районе ОбьГЭС в Новосибирске попал на камеру. Видео появилось в YouTube на странице пользователя AUTO-NUB.

Напомним, что пожар на улице Механизаторов тушили около шести часов. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В момент пожара в помещение рухнула крыша. Пожару присвоили повышенный ранг опасности, ведь в помещении находились горючие материалы, также был риск распространения огня на соседние здания.

31 августа в 2:33 пожар потушили. Причины пока не известны.

Материалы по теме
В Бердске сняли на видео жуткий пожар в частном домеСклад с газовыми баллонами полыхал ночью в Новосибирске
#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52