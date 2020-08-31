В Новосибирске открылся первый фермерский рынок

Всего на рынке есть возможность для организации 155 торговых мест. В приоритете находятся местные производители, но есть и фермеры из соседних регионов. Для всех установлены низкие арендные ставки, что, по мнению чиновников, делает цены на рынке выгодными для покупателей – на 20-30% ниже средней розницы по Новосибирску. Продукция проходит сертификацию в центре метрологии, в будущем планируется оборудовать место для ветеринарного врача.