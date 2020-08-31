В Новосибирске открылся первый фермерский рынок

В Новосибирской области свои площади для небольших хозяйств открыл первый фермерский рынок. На площади в 4 тысячи квадратных метров сейчас размещены 50 продавцов овощей, фруктов и сухофруктов, консервации, а должна появиться и продажа мяса.
- Проект фермерского рынка начинает объединять вокруг себя настоящее сообщество фермеров, которые продают свои товары по выгодной для себя и для покупателя цене, без посредников. Поэтому мы приняли решение включить рынок в реестр постоянно действующих ярмарок и в скором времени сможем проводить различные ярмарочные мероприятия на площадке рынка, а арендаторы смогут претендовать на меры господдержки, – заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
Всего на рынке есть возможность для организации 155 торговых мест. В приоритете находятся местные производители, но есть и фермеры из соседних регионов. Для всех установлены низкие арендные ставки, что, по мнению чиновников, делает цены на рынке выгодными для покупателей – на 20-30% ниже средней розницы по Новосибирску. Продукция проходит сертификацию в центре метрологии, в будущем планируется оборудовать место для ветеринарного врача.
Овощи и фрукты – только начальный этап развития рынка. В Дальнейшем здесь намерены создать павильон на 50 торговых мест с камерами хранения, ветеринарной лаборатории, цеха убоя и изготовления полуфабрикатов. Также ближайших планах – открытие рыбного и бакалейного направлений.