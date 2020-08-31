atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске открылся первый фермерский рынок

31 августа 2020, 14:51
Здесь свою продукцию смогут продавать более 150 товаропроизводителей

В Новосибирской области свои площади для небольших хозяйств открыл первый фермерский рынок. На площади в 4 тысячи квадратных метров сейчас размещены 50 продавцов овощей, фруктов и сухофруктов, консервации, а должна появиться и продажа мяса.

- Проект фермерского рынка начинает объединять вокруг себя настоящее сообщество фермеров, которые продают свои товары по выгодной для себя и для покупателя цене, без посредников. Поэтому мы приняли решение включить рынок в реестр постоянно действующих ярмарок и в скором времени сможем проводить различные ярмарочные мероприятия на площадке рынка, а арендаторы смогут претендовать на меры господдержки, – заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Всего на рынке есть возможность для организации 155 торговых мест. В приоритете находятся местные производители, но есть и фермеры из соседних регионов. Для всех установлены низкие арендные ставки, что, по мнению чиновников, делает цены на рынке выгодными для покупателей – на 20-30% ниже средней розницы по Новосибирску. Продукция проходит сертификацию в центре метрологии, в будущем планируется оборудовать место для ветеринарного врача.

Овощи и фрукты – только начальный этап развития рынка. В Дальнейшем здесь намерены создать павильон на 50 торговых мест с камерами хранения, ветеринарной лаборатории, цеха убоя и изготовления полуфабрикатов. Также ближайших планах – открытие рыбного и бакалейного направлений.

Материалы по теме
В Новосибирске рынок складской недвижимости справляется с «коронакризисом»В Новосибирске сильный пожар охватил Центральный рынокПервый фермерский рынок появится в Новосибирской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52