В Новосибирске с выборов в горсовет сняли независимого кандидата

- Если коалиции и сторонникам Маркелова удобно считать меня спойлером, пусть считают. По одному кандидату уже есть решение — дальше будем бороться с другими кандидатами — заявил Селютин. Маркелов, со свой стороны, планирует добиваться отмены выборов на этом округе.