atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске с выборов в горсовет сняли независимого кандидата

31 августа 2020, 16:38
Ранее его агитационные кубы не раз подвергались нападениям

В Новосибирске областной суд снял с предвыборной гонки кандидата в горсовет по округу №36 Даниила Маркелова. Об этом со ссылкой на свои источники в коалиции «Новосибирск 2020» сообщает «Тайга.инфо».

Снять Маркелова с выборов ранее пытался другой кандидат по этому округу – Александр Селютин. Он обвинил оппонента в подделке подписей, но Октябрьский районный суд не стал его поддерживать. Решение обжаловала прокуратура.

Областной суд отклонил все ходатайства представителей Маркелова. В коалиции считают, что к подаче иска может быть причастен действующий депутат от «Единой России» Алексей Джулай. При этом студент Александр Селютин отрицает поддержку Джулая.

- Если коалиции и сторонникам Маркелова удобно считать меня спойлером, пусть считают. По одному кандидату уже есть решение — дальше будем бороться с другими кандидатами — заявил Селютин. Маркелов, со свой стороны, планирует добиваться отмены выборов на этом округе.

Агитационные кубы Маркелова не раз подвергались нападениям. Неизвестные лица разламывали эти конструкции, но помощи от полиции не было.

Материалы по теме
Полиция срезала предвыборный куб коалиции «Новосибирск 2000»«Умное голосование» может не помочь кандидатам коалиции «Новосибирск 2000»Избирком аннулировал участие в выборах члена коалиции «Новосибирск 2020»
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52