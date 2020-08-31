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За сутки у 60 человек выявили коронавирус в Новосибирской области

31 августа 2020, 11:39
304 жителя региона находятся под медицинским наблюдением

Сводка по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области обновилась утром 31 августа. Коронавирус выявлен за сутки у 60 человек, общее число заболевших – 11404.

С отрицательными тестами на Covid-19 выписали 51 пациента, всего же переболевших коронавирусом в области 10073.

358 пациентов с коронавирусом не выжили. В последние сутки была констатирована смерть троих человек: мужчины в возрасте 72 лет, женщин, возраст которых составил 48 и 76 лет.

Еще 45 человек лежат в тяжелом состоянии в реанимации, 12 – на ИВЛ.

В области среди зараженных числится 684 ребенка. Это общие данные за весь период пандемии. На данный момент в больнице находятся 12 детей. Среди них есть как зараженные коронавирусом, так и с подозрением.

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