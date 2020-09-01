52 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

В области сокращается число инфекционных госпиталей для лечения коронавируса. В оставшихся на лечении находятся 941 новосибирец и 419 сельских жителей. Среди пациентов 15 детей. Как уточняют в оперштабе, госпитализируют не только инфицированных, но и с похожими симптомами.