52 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Число вылечившихся почти вдвое превысило число новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области. По данным оперативного штаба на утро 1 сентября, 52 человека заболели коронавирусом, и 93 пациента выписались.
Всего же в области выявили 11456 случаев заражения Covid-19, 684 из них среди детей. Отрицательные тесты после лечения получили 10 166 пациентов, 361 человек умер.
За последние сутки скончались двое мужчин в возрасте 58, 79 и 78-летняя пациентка.
Состояние 48 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Пятеро человек подключены к ИВЛ.
В области сокращается число инфекционных госпиталей для лечения коронавируса. В оставшихся на лечении находятся 941 новосибирец и 419 сельских жителей. Среди пациентов 15 детей. Как уточняют в оперштабе, госпитализируют не только инфицированных, но и с похожими симптомами.
Под наблюдением находятся еще 318 человек. Ситуация с ОРВИ следующая: 552 обращения за сутки, госпитализация 20 человек.