Символ науки в Академгородке выбросили на свалку

Жители Академгородка нашли на свалке разломанную на части стелу с эмблемой СО РАН. До реформы она была символом сибирской науки и размещалась перед въездом в научный центр. После на перекрестке Бердского шоссе и ул. Строителей стали размещать рекламные баннеры.
Как пишет Тайга.инфо, реформа РАН привела к ликвидации двух научных учреждения, увольнению ученых.
Стоит отметить, что губернатор Андрей Травников выступил сегодня на совещании с призывом помогать новосибирским ученым и внедрять их проекты.