Символ науки в Академгородке выбросили на свалку

Жители Академгородка нашли на свалке разломанную на части стелу с эмблемой СО РАН. До реформы она была символом сибирской науки и размещалась перед въездом в научный центр. После на перекрестке Бердского шоссе и ул. Строителей стали размещать рекламные баннеры.