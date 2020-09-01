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Символ науки в Академгородке выбросили на свалку

1 сентября 2020, 13:15
Местные жители выложили фото в соцсети

Жители Академгородка нашли на свалке разломанную на части стелу с эмблемой СО РАН. До реформы она была символом сибирской науки и размещалась перед въездом в научный центр. После на перекрестке Бердского шоссе и ул. Строителей стали размещать рекламные баннеры.

Как пишет Тайга.инфо, реформа РАН привела к ликвидации двух научных учреждения, увольнению ученых.

Стоит отметить, что губернатор Андрей Травников выступил сегодня на совещании с призывом помогать новосибирским ученым и внедрять их проекты.

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