В Новосибирске партии и общественники подписали Соглашение о честных выборах

- Мы сегодня призываем всех участников этого процесса использовать тот ресурс, который имеет общественная палата Российской Федерации и общественная палата Новосибирской области в частности. Потому что это самый открытый инструмент, который сегодня есть для такого полноценного общественного наблюдения, - заявила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.