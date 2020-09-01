В Новосибирске партии и общественники подписали Соглашение о честных выборах

В Новосибирске сформировалось движение «За честные выборы 2020». Мы уже сообщали о том, что его инициатором выступила «Единая Россия».
На платформе Общественной палаты прошло подписание соответствующего соглашения. В нем приняли участие все политические силы, участвующие в сентябрьских выборах. Высказана задача обеспечить максимальную честность безопасность и открытость выборов.
- Мы сегодня призываем всех участников этого процесса использовать тот ресурс, который имеет общественная палата Российской Федерации и общественная палата Новосибирской области в частности. Потому что это самый открытый инструмент, который сегодня есть для такого полноценного общественного наблюдения, - заявила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.
Эксперты уже поторопились дать оценку наблюдению за выборами в Новосибирской области. А ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» отметили конкуренцию, которая присутствует на выборах, и сделали вывод, что она даст хорошее качество власти и принесет пользу населению.