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В Новосибирске партии и общественники подписали Соглашение о честных выборах

1 сентября 2020, 18:59
Оно прошло при участии Общественной палаты

В Новосибирске сформировалось движение «За честные выборы 2020». Мы уже сообщали о том, что его инициатором выступила «Единая Россия».

На платформе Общественной палаты прошло подписание соответствующего соглашения. В нем приняли участие все политические силы, участвующие в сентябрьских выборах. Высказана задача обеспечить максимальную честность безопасность и открытость выборов.

- Мы сегодня призываем всех участников этого процесса использовать тот ресурс, который имеет общественная палата Российской Федерации и общественная палата Новосибирской области в частности. Потому что это самый открытый инструмент, который сегодня есть для такого полноценного общественного наблюдения, - заявила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Эксперты уже поторопились дать оценку наблюдению за выборами в Новосибирской области. А ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» отметили конкуренцию, которая присутствует на выборах, и сделали вывод, что она даст хорошее качество власти и принесет пользу населению.

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