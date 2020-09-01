С выборов в горсовет Новосибирска снялся кандидат от «Единой России»

Владимир Бауск является выпускником Новосибирского госуниверситета. Он владеет и возглавляет ООО «Гарт». Со ссылкой на данные «Контур.Фокус», Тайга.инфо сообщает о том, что эта компания получила на строительстве и ремонте по госконтрактам 2,6 миллиарда рублей.