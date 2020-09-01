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С выборов в горсовет Новосибирска снялся кандидат от «Единой России»

1 сентября 2020, 18:06
Он потратил на свою избирательную компанию 0 рублей

Мы уже сообщали, что в Новосибирске снимаются с выборов независимые кандидаты. Теперь пришла очередь и представителей «Единой России».

Как сообщает «Континент Сибирь», выдвинутый партией власти Владимир Бауск лишен статуса кандидата на выборах в горсовет по округу №6. Он отказался от борьбы за кресло депутата по собственному желанию.

По данным Тайги.инфо, Басука изначально не было на макетах информационного стенда с портретами кандидатов, который должен был появиться на участках. Бывший кандидат потратил на свою избирательную кампанию 0 рублей.

Владимир Бауск является выпускником Новосибирского госуниверситета. Он владеет и возглавляет ООО «Гарт». Со ссылкой на данные «Контур.Фокус», Тайга.инфо сообщает о том, что эта компания получила на строительстве и ремонте по госконтрактам 2,6 миллиарда рублей.

На 6-м округе претендентами на депутатство остаются действующий депутат от КПРФ Сергей Сухоруков, лидер организации «Гражданский патруль» и самовыдвиженец Ростислав Антонов, преподаватель Наталья Чубыкина, представляющая «Яблоко», сотрудник РЖД Дмитрий Демченко от ЛДПР и сторож детского сада Алекс Анисман от «Справедливой России».

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