В Новосибирске задержали мужчину с 22 килограммами наркотиков

Новосибирская полиция провела успешную операцию по задержанию подозреваемого в торговле наркотиками в особо крупном размере. Помощь в поимке преступника оказывали сотрудники ГИБДД, полицейские из МВД России и Хабаровского края.
На Северном объезде был остановлен 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Он ехал в автомобиле в качестве пассажира. В машине были найдены различные синтетические наркотические средства – MDMA, a-PVP, мефедрон, метилэфедрон и амфетамин, предназначенные для сбыта.
Всего из незаконного оборота изъято около 22 килограммов синтетических наркотиков. По версии полиции, подозреваемый забирал оптовые партии запрещённых веществ в условленных местах, информацию о которых получал через Интернет, затем фасовал их на мелкие партии и продавал через закладки.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.