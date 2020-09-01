atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске задержали мужчину с 22 килограммами наркотиков

1 сентября 2020, 19:28
Он подозревается в продаже психотропных веществ в особо крупном размере

Новосибирская полиция провела успешную операцию по задержанию подозреваемого в торговле наркотиками в особо крупном размере. Помощь в поимке преступника оказывали сотрудники ГИБДД, полицейские из МВД России и Хабаровского края.

На Северном объезде был остановлен 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Он ехал в автомобиле в качестве пассажира. В машине были найдены различные синтетические наркотические средства – MDMA, a-PVP, мефедрон, метилэфедрон и амфетамин, предназначенные для сбыта.

Всего из незаконного оборота изъято около 22 килограммов синтетических наркотиков. По версии полиции, подозреваемый забирал оптовые партии запрещённых веществ в условленных местах, информацию о которых получал через Интернет, затем фасовал их на мелкие партии и продавал через закладки.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Материалы по теме
Жителя Бердска поймали с 48 граммами синтетических наркотиковНовосибирская полиция задержала красноярца с 2 килограммами наркотиковМолодые люди из Читинской области попались в Новосибирске с килограммом наркотиков
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52