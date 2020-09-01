В Новосибирске задержали мужчину с 22 килограммами наркотиков

Всего из незаконного оборота изъято около 22 килограммов синтетических наркотиков. По версии полиции, подозреваемый забирал оптовые партии запрещённых веществ в условленных местах, информацию о которых получал через Интернет, затем фасовал их на мелкие партии и продавал через закладки.