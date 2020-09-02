До конца года капремонт проведут в 500 домах Новосибирской области

Капремонт в 496 многоквартирных домах Новосибирской области завершится к концу 2020 года. На данный момент работы выполнены в 160 объектах.
По словам министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, в программе капремонта участвуют 390 домов из Новосибирска.
Министр накануне побывал на одном из объектов, где ведется ремонт. Так, капремонт дома №24 на улице Халтурина выполнен на 40%. Здесь должны отремонтировать крышу, подвал, обновить систему горячего и холодного водоснабжения, отопления.
В ходе ремонт квартиры на верхних этажах затопило. Министр потребовал от подрядчика возмещения ущерба жильцам.