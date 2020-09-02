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Медики ЦГБ Бердска пожаловались на задержку зарплаты

2 сентября 2020, 14:11
О размере зарплаты министр умолчал

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил, из чего складывается зарплата сотрудников Бердской центральной горбольницы.

Запрос в министерство отправило издание «Курьер. Среда. Бердск» после поступивших жалоб медиков на задержку зарплаты.

В ответе говорится, что согласно трудовому кодексу и договору ГБУЗ НСО, зарплата за первую половину отработанного месяца приходит на карту медиков 30-го числа, остальная часть – до 15-го числа следующего месяца.

Выплаты складываются из должностного оклада, компенсационных выплат и стимулирующих. Размер зарплаты зависит от категории медперсонала.

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