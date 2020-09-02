На площади Маркса в Новосибирске снесли торговые точки

У входа в метро «Площадь Маркса» на остановке «Башня» в Ленинском районе демонтировали торговые киоски. Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на мэрию Новосибирска. Таковы результаты рейда управления потребительского рынка горадминистрации и полицейских. Рейды направлены на пресечение несанкционированной торговли. Также на незаконных продавцов были составлены 4 административных материала.
Раньше убранные лотки стояли прямо у входа в метро, затрудняя вход. Там продавались овощи, фрукты и одежда.
Всего с начала года в Ленинском районе провели более 80 рейдов и составили почти 200 протоколов в связи с незаконной торговлей. Общая сумма штрафов достигла 500 тысяч рублей. Из них оплачены меньше половины.