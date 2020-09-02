Новосибирск возглавил рейтинг нетерпимости к мигрантам

Самые нетолерантные к мигрантам россияне проживают в Новосибирске. Рейтинг нетерпимости, куда вошли 20 городов России, составило агентство Zoom Market.
Аналитики провели опрос среди 2400 респондентов. 37% россиян невзлюбили мигрантов, 22% высказались о них положительно, а 41% не нашлось, что сказать.
51% заявил, что в его городе слишком много приезжих, 42% не придают этому значения, а 7% респондентов считают, что мигрантов мало.
Что касается контроля за миграционными процессами, то 56% выступили за политику умеренного контроля, 13% требуют ужесточить контроль, 8% выступают за репрессивную политику, 23% считают, что необходимо создать благоприятные условия.
Россияне, негативно настроенные к мигрантам, объясняют свою позицию тем, что приезжие не готовы адаптироваться. Это самое распространенное мнение. 19% боятся конкуренции за рабочие места, 14% считают, что растет преступность.