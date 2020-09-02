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Новосибирский агростартап привлек $4 миллиона инвестиций

2 сентября 2020, 13:45
Деньги направлены на развитие системы управления вертикальными фермами

Стартап iFarm из Новосибирска смог привлечь 4 миллиона долларов инвестиций, сообщает РБК. Больше всего денег в компанию вложил венчурный фонд Gagarin Capital, ранее уже инвестировавший деньги в этот амбициозный проект.

Стартап занимается разработкой технологий выращивания овощей, ягод и зелени в вертикальных фермах. Именно на развитие IT-платформы управления ими пойдут привлеченные деньги.

- Наша цель — более 1 миллиона м² вертикальных ферм, работающих по технологиям iFarm по всему миру, и более 500 культур, доступных для выращивания, к 2026 году, — отмечает глава компании Максим Чижов.

В Gagarin Capital отметили, что пандемия обнажила проблемы мировой продовольственной системы — из-за закрытых границ были нарушены сроки поставок, посевные работы и сбор урожаев по всему миру. Но iFarm использует новый подход к сельскому хозяйству, предлагая автоматизированное решение для выращивания рядом с потребителем, и, в то же время, решая вопросы обеспечения продовольственной безопасности.

Растениям на вертикальных фермах не нужен солнечный свет – его заменяют лампы. А выращивание может идти без постоянного участия человека – дистанционно и автоматически.

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