Новосибирский агростартап привлек $4 миллиона инвестиций

В Gagarin Capital отметили, что пандемия обнажила проблемы мировой продовольственной системы — из-за закрытых границ были нарушены сроки поставок, посевные работы и сбор урожаев по всему миру. Но iFarm использует новый подход к сельскому хозяйству, предлагая автоматизированное решение для выращивания рядом с потребителем, и, в то же время, решая вопросы обеспечения продовольственной безопасности.