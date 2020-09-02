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Охота фоссы в новосибирском зоопарке попала на видео

2 сентября 2020, 14:56
Хищнице пришлось потрудиться, чтобы получить добычу

Видео охоты фоссы на кусок мяса, нацепленный на оленьи рога, показали в новосибирском зоопарке.

Сотрудники не дают мадагаскарской хищнице расслабляться. Поэтому даже трапезу превратили в игру. Они накололи сырое мясо на оленьи рога и заставили фоссу проявить сообразительность и ловкость, чтобы добыть ее. Получить добычу ей удалось не сразу, зато обедом она осталась довольна.

«Сотрудники зоопарка стараются сделать так, чтобы она не скучала. Один из способов — кормовое обогащение», - рассказали сотрудники зоопарка.

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