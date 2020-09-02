atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с троллейбусом

2 сентября 2020, 14:40
ГИБДД устанавливает обстоятельства.

ГИБДД сообщает о нескольких пострадавших в ДТП с троллейбусом в Новосибирске.

Сегодня, 2 сентября, троллейбус с пассажирами и автомобиль Kia Sportage не смогли поделить перекресток улиц. Кирова и Лобова. Оба участника дорожного движения утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.

Троллейбус влетел в световую опору, а затем на его пути оказалось строение. Kia вылетела на тротуар.

В ГИБДД рассказали, что после ДТП травмы получили два пассажира и кондуктор троллейбуса, а также водитель Kia. Но обращаться за медицинской помощью не стали.

Материалы по теме
На дамбе ГЭС в Новосибирске собралась пробка из-за ДТПВ Мошковском районе произошло ДТП с гибелью пешеходаВ Новосибирске 21-летний водитель Mazda пострадал в ДТП
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52