В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с троллейбусом

ГИБДД сообщает о нескольких пострадавших в ДТП с троллейбусом в Новосибирске.
Сегодня, 2 сентября, троллейбус с пассажирами и автомобиль Kia Sportage не смогли поделить перекресток улиц. Кирова и Лобова. Оба участника дорожного движения утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.
Троллейбус влетел в световую опору, а затем на его пути оказалось строение. Kia вылетела на тротуар.
В ГИБДД рассказали, что после ДТП травмы получили два пассажира и кондуктор троллейбуса, а также водитель Kia. Но обращаться за медицинской помощью не стали.