В Новосибирске сеть «умных остановок» планируют создать в 2022 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть планирует создать в городе сеть «умных остановок». Каждый такой комплекс будет оборудован «тревожной» кнопкой, голосовым управлением, раздачей бесплатного wi-fi, системой видеонаблюдения, экраном с информацией о приближающихся к остановке транспорту и электронным расписанием маршрутов. Также остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к системе распознавания лиц. Для управления и координации работы остановок будет создан единый центр. Соответствующее постановление уже подписано градоначальником, со слов руководителя управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максима Леоненко.
До конца сентября будет объявлен конкурс, победители которого обязаны будут построить в городе 250 инновационных остановочных комплексов. 156 из них будут иметь теплый павильон и точками коммерческой торговли. Реализовать проект предполагается за 368 млн руб. Соглашение с концессионером будет заключено на 15 лет.
В его обязанности будет входить наблюдение за состоянием и содержание объектов. Сдача в аренду площадей также ложится на его плечи. Ожидается, что по истечении 15 лет «умные остановки» перейдут во владение муниципалитета.