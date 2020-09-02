В Новосибирске сеть «умных остановок» планируют создать в 2022 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть планирует создать в городе сеть «умных остановок». Каждый такой комплекс будет оборудован «тревожной» кнопкой, голосовым управлением, раздачей бесплатного wi-fi, системой видеонаблюдения, экраном с информацией о приближающихся к остановке транспорту и электронным расписанием маршрутов. Также остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к системе распознавания лиц. Для управления и координации работы остановок будет создан единый центр. Соответствующее постановление уже подписано градоначальником, со слов руководителя управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максима Леоненко.