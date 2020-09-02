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В Новосибирске в «Стрижах» появился образовательный кластер

2 сентября 2020, 10:42
Образовательные классы будут создавать и в других районах

В Новосибирске в микрорайоне «Стрижи» создали образовательный кластер, куда вошли новый детский сад и реконструированная школа №51.

На презентации присутствовали директора школ, расположенных в Заельцевском районе, и министр образования региона Сергей Федорчук.

На реконструкцию школы деньги были выделены из резервного фонда правительства. За короткий срок старое здание было отремонтировано, появилась пристройка. После ремонта вместимость школы увеличилась до 1500 человек, также ввели односменный режим обучения.

Для создания непрерывного образовательного пространства специалисты ГК «Стрижи» построили дошкольное отделение – детский сад на 200 мест. Объекты выполнены в едином стиле, также прослеживается единая образовательная линия.

Цель образовательного кластера в том, чтобы смягчить переход ребенка из детского садика в школу. Дошкольники будут встречаться со школьниками на различных мероприятиях.

В перспективе на базе школы будут действовать медицинские классы, выпускники которых получат привилегии при поступлении в медколледж или университет.

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