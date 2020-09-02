atas.info
ГлавноеВсе новости

В школах Новосибирска появляются детские изоляторы

2 сентября 2020, 18:31
Ребенок будет закрыт в изоляторе до приезда родителей, или в случае необходимости - до прибытия экипажа скорой помощи.

В новосибирских школах детей с температурой будут временно запирать в изоляторы. Таковы меры противодействия распространению коронавируса, заявил министр образования региона Сергей Федорчук. Само измерение температуры у учеников на входе в учебное заведение станет обязательным.

Ребенок будет закрыт в изоляторе до приезда родителей, или в случае необходимости - до прибытия экипажа скорой помощи. Подобные меры уже действовали в период обострения гриппа и ОРВИ.

При выявлении заболевшего ученика, закрывается на карантин целый класс. Контактные учителя также обязаны будут сдавать тест.

Материалы по теме
Как проходит 1 сентября в школах НовосибирскаВ школах Новосибирской области открылись правоохранительные классыВ Новосибирске взрослый мужчина пытался познакомиться с девочкой у школы
#Новости#Образование
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52