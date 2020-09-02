В школах Новосибирска появляются детские изоляторы

В новосибирских школах детей с температурой будут временно запирать в изоляторы. Таковы меры противодействия распространению коронавируса, заявил министр образования региона Сергей Федорчук. Само измерение температуры у учеников на входе в учебное заведение станет обязательным.
Ребенок будет закрыт в изоляторе до приезда родителей, или в случае необходимости - до прибытия экипажа скорой помощи. Подобные меры уже действовали в период обострения гриппа и ОРВИ.
При выявлении заболевшего ученика, закрывается на карантин целый класс. Контактные учителя также обязаны будут сдавать тест.