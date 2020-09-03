Директор новосибирского предприятия ЖКХ обвиняется в хищении

В Купинском районе Новосибирской области прокуратура подозревает в хищении директора Медяковского муниципального унитарного предприятия по оказанию услуг ЖКХ. Факт присвоения им чужого имущества был выявлен в ходе проверки.
По версии прокуратуры, директор организации получил в кассе по расходному ордеру 16 200 рублей для нужд предприятия. Затем он предъявил бухгалтерии товарные чеки о якобы приобретении дизельного топлива и бензина, которые фактически не покупались.
Материалы проверки были направлены в следственный орган. После этого следователь межрайонного отдела регионального СКР возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».