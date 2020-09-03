atas.info
ГлавноеВсе новости

Директор новосибирского предприятия ЖКХ обвиняется в хищении

4 сентября 2020, 02:52
Нарушение закона выявила прокуратура

В Купинском районе Новосибирской области прокуратура подозревает в хищении директора Медяковского муниципального унитарного предприятия по оказанию услуг ЖКХ. Факт присвоения им чужого имущества был выявлен в ходе проверки.

По версии прокуратуры, директор организации получил в кассе по расходному ордеру 16 200 рублей для нужд предприятия. Затем он предъявил бухгалтерии товарные чеки о якобы приобретении дизельного топлива и бензина, которые фактически не покупались.

Материалы проверки были направлены в следственный орган. После этого следователь межрайонного отдела регионального СКР возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».

Материалы по теме
Прокуратура обнаружила аварийный мост в селе Верх-КаргатВоенного в Новосибирске осудили за взятку и растратуОбластной суд признал невиновным в растрате водителя ЦИМО Бердска
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52