Куйбышев и Карасук победили в конкурсе проектов комфортной городской среды

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Были выбраны 160 лучших проектов, в том числе и две разработки из Новосибирской области. Их представили Куйбышев и Карасук. Они победили в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек».