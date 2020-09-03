Куйбышев и Карасук победили в конкурсе проектов комфортной городской среды

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Были выбраны 160 лучших проектов, в том числе и две разработки из Новосибирской области. Их представили Куйбышев и Карасук. Они победили в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек».
Конкурс проводился в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Победители получат субсидию в 70 млн рублей.
В Куйбышеве был отмечен сквер «Городская площадь». Концепция предполагает раскрытие купеческой истории города.
Город Карасук намерен реконструировать природный комплекс «Савка». Проектное решение навеяно редкой птицей, обитающей на территории Карасукского района. На озере Банное предполагается создание площадки для спорта и отдыха.
Реализация этих проектов начнется в 2021 году. Напомним, ранее населенные пункты Новосибирской области уже побеждали в конкурсе. В 2020 году в число лучших вошел проект благоустройства общественного пространства в Купино, а в 2018 году – проект благоустройства набережной Тогучина.