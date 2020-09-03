В Новосибирске неизвестный живодёр расчленяет кошек

Жители Кировского района Новосибирска начали находить на улицах трупы кошек. Поначалу людям казалось, что это следствие действий бродячих собак. Но затем кто-то заметил на расчлененных трупах раны от острых предметов.
- Расчленённая наша кошка. Мы все думали, что это бродячие собаки ее разорвали. Но на следующей неделе снова была найдена мёртвая кошка. И каждую неделю убивает какой то живодер. Наши дети переносят психологическую травму, плачут и спрашивают, где наши любимцы, - цитируют "Вести" слова одной из дачниц.
По словам очевидцев, трупы убитых животных появились в середине августа. На данный момент сделано уже пять страшных находок. Все животные были убиты с особой жестокостью.