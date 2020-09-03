atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске неизвестный живодёр расчленяет кошек

3 сентября 2020, 16:49
Трупы животных находят в Кировском районе

Жители Кировского района Новосибирска начали находить на улицах трупы кошек. Поначалу людям казалось, что это следствие действий бродячих собак. Но затем кто-то заметил на расчлененных трупах раны от острых предметов.

- Расчленённая наша кошка. Мы все думали, что это бродячие собаки ее разорвали. Но на следующей неделе снова была найдена мёртвая кошка. И каждую неделю убивает какой то живодер. Наши дети переносят психологическую травму, плачут и спрашивают, где наши любимцы, - цитируют "Вести" слова одной из дачниц.

По словам очевидцев, трупы убитых животных появились в середине августа. На данный момент сделано уже пять страшных находок. Все животные были убиты с особой жестокостью.

Материалы по теме
В Новосибирске живодеры расстреляли кошкуВ Новосибирске кошка 20 минут крутилась в стиральной машине и выжилаВ Новосибирске кошка выжила после машинной стирки
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52