В Новосибирске неизвестный живодёр расчленяет кошек

- Расчленённая наша кошка. Мы все думали, что это бродячие собаки ее разорвали. Но на следующей неделе снова была найдена мёртвая кошка. И каждую неделю убивает какой то живодер. Наши дети переносят психологическую травму, плачут и спрашивают, где наши любимцы, - цитируют "Вести" слова одной из дачниц.