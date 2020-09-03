В Новосибирске отопление могут включить раньше срока

Традиционно подключение начнется с социальных объектов – детских садов, школ и медицинских учреждений. Однако к подключению тепла готова уже и большая часть жилых домов. Остальные 10% будут готовы к 15 сентября. Сейчас специалисты завершают капитальный ремонт теплосетей и теплоснабжающей инфраструктуры.