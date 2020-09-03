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В Новосибирске отопление могут включить раньше срока

3 сентября 2020, 13:48
Традиционно подключение начнется с социальных объектов – детских садов, школ и медицинских учреждений.

В Новосибирске уже 90% объектов города технически готовы к эксплуатации в зимний период. По необходимости дать тепло в дома энергетики готовы до официального начала отопительного сезона, сообщает СГК.

Традиционно подключение начнется с социальных объектов – детских садов, школ и медицинских учреждений. Однако к подключению тепла готова уже и большая часть жилых домов. Остальные 10% будут готовы к 15 сентября. Сейчас специалисты завершают капитальный ремонт теплосетей и теплоснабжающей инфраструктуры.

Напомним, подать заявку на подключение можно через УК. Также, если в город вернется теплая погода – можно отключить отопление.

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