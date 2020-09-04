Новосибирские чиновники отказались комментировать хищение денег для инвалидов

Представители министерства труда и социального развития Новосибирской области сообщили редакции «Atas.info», что реестр поставщиков социальных услуг, с которыми взаимодействует ведомство, насчитывает 145 организаций. Некоммерческие организации привлекаются по трем направлениям: через предоставление субсидий на конкурсной основе, путем возмещения средств поставщикам социальных услуг по результатам оказания услуг, в рамках реализации региональных проектов и программ, получивших финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все поставщики социальных услуг работают в рамках законодательства под свою ответственность.