Новосибирские чиновники отказались комментировать хищение денег для инвалидов

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске руководитель общественной организации похитила деньги, которые выделялись инвалидам в рамках программы «Содействие занятости населения». По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
По версии прокуратуры, в 2019 году Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов попросила от минтрудсоцзащиты региона субсидию в размере 440 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на зарплаты инвалидам второй и третьей группы. Но они были похищены.
Представители министерства труда и социального развития Новосибирской области сообщили редакции «Atas.info», что реестр поставщиков социальных услуг, с которыми взаимодействует ведомство, насчитывает 145 организаций. Некоммерческие организации привлекаются по трем направлениям: через предоставление субсидий на конкурсной основе, путем возмещения средств поставщикам социальных услуг по результатам оказания услуг, в рамках реализации региональных проектов и программ, получивших финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все поставщики социальных услуг работают в рамках законодательства под свою ответственность.
- Ситуацию с проведением следственных мероприятий в отношении общественной организации «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов» министерство труда и социального развития Новосибирской области не комментирует, - заявили чиновники.