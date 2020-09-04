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Новосибирские чиновники отказались комментировать хищение денег для инвалидов

4 сентября 2020, 18:56
Расследуется уголовное дело о пропаже 440 тысяч рублей

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске руководитель общественной организации похитила деньги, которые выделялись инвалидам в рамках программы «Содействие занятости населения». По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

По версии прокуратуры, в 2019 году Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов попросила от минтрудсоцзащиты региона субсидию в размере 440 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на зарплаты инвалидам второй и третьей группы. Но они были похищены.

Представители министерства труда и социального развития Новосибирской области сообщили редакции «Atas.info», что реестр поставщиков социальных услуг, с которыми взаимодействует ведомство, насчитывает 145 организаций. Некоммерческие организации привлекаются по трем направлениям: через предоставление субсидий на конкурсной основе, путем возмещения средств поставщикам социальных услуг по результатам оказания услуг, в рамках реализации региональных проектов и программ, получивших финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все поставщики социальных услуг работают в рамках законодательства под свою ответственность.

- Ситуацию с проведением следственных мероприятий в отношении общественной организации «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов» министерство труда и социального развития Новосибирской области не комментирует, - заявили чиновники.

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