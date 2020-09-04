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Тренер «Сибири» Заварухин прокомментировал поражение команды от «Авангарда»

4 сентября 2020, 16:19
Тренер отметил вратаря Красоткина, который сделал в поединке с ястребами 40 сейвов.

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в дебютном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Сибиряки проиграли 0:1, пропустив единственную шайбу в третьем тайме.

Наставник напомнил, что незадолго до старта турнира команду поразила вспышка коронавируса. «У нас получилась скомканная подготовка к игре. Тяжёлый матч с хорошим соперником, благодарен ребятам за отверженную игру. Претензий к ребятам нет, была живая команда, она достойна большего», - заявил Заварухин после матча.

Тренер отметил, что в обороне команда выглядела неплохо. Все решилось в игре в неравных составах, необходимо подтягивать этот компонент игры.

Также Заварухин прокомментировал отсутствие финских лидеров команды Руохомаа и Пуустинена. наставник сказал, что они не готовы физически. Играли те, кто сильнее. Тренер отметил вратаря Красоткина, который сделал в поединке с ястребами 40 сейвов.

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