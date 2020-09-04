Тренер «Сибири» Заварухин прокомментировал поражение команды от «Авангарда»

Наставник напомнил, что незадолго до старта турнира команду поразила вспышка коронавируса. «У нас получилась скомканная подготовка к игре. Тяжёлый матч с хорошим соперником, благодарен ребятам за отверженную игру. Претензий к ребятам нет, была живая команда, она достойна большего», - заявил Заварухин после матча.