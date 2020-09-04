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В Барабинском районе пожилая пара погибла в пожаре

4 сентября 2020, 13:15
Назначена проверка по факту пожара

Пожилая пара погибла в результате пожара в деревне Устянцево Барабинского района.

По данным следственного комитета области, 4 сентября местные жители, заметив пожар в доме соседей, вызвали пожарных. Но к моменту приезда сотрудников МЧС дом сгорел дотла. Под завалами были обнаружены два трупа, которые принадлежали хозяевам – 82-летнему мужчине и 78-летней женщине.

По предварительным данным, супруги надышались угарным газом.

Также в МЧС предполагают, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки, подтвердить или опровергнуть это поможет пожарно-техническая экспертиза.

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#Новости#Происшествия
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