В Бердске в 2020 году не откроют парк за 37 млн рублей

Парк культуры и отдыха в Бердске готов к открытию на 98%, но открывать его в этом году не будут из-за пандемии.
Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко рассказала, что в парке осталось завершить недоделки. В парке появились новые лавочки, дорожки, фонари. Осталось убрать мусор, сделать примыкание к спортплощадке и скульптурам, спрятать провода от фонарей. Также продолжается высадка деревьев и кустарников.
Мокриенко сообщила, что в следующем году приступят к третьему этапу реконструкции. А парк открывать не будут из-за запрета на массовые мероприятия.
На реконструкцию парка потратили 37 млн рублей.