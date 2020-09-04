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В Бердске в 2020 году не откроют парк за 37 млн рублей

4 сентября 2020, 15:33
Власти проверили готовность зеленой зоны

Парк культуры и отдыха в Бердске готов к открытию на 98%, но открывать его в этом году не будут из-за пандемии.

Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко рассказала, что в парке осталось завершить недоделки. В парке появились новые лавочки, дорожки, фонари. Осталось убрать мусор, сделать примыкание к спортплощадке и скульптурам, спрятать провода от фонарей. Также продолжается высадка деревьев и кустарников.

Мокриенко сообщила, что в следующем году приступят к третьему этапу реконструкции. А парк открывать не будут из-за запрета на массовые мероприятия.

На реконструкцию парка потратили 37 млн рублей.

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