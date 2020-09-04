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В Кемерове сказали последнее слово подозреваемые в убийстве автомобилистки из Бердска

4 сентября 2020, 18:03
Один из них извинился перед семьей погибшей и изменил свои показания

Сегодня, 4 сентября, в областном суде Кемерово прошло заседание по делу об убийстве жительницы Бердска. Ее тело было найдено на кузбасской трассе, а обвиняемыми в убийстве стали Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов. Сегодня они выступили с последним словом.

Фурсов в своей речи обратился к родственникам погибшей. Он попросил у них прощения и заявил, что если бы время можно было повернуть вспять, он бы не стал этого делать.

Фурсов внезапно заявил, что не планировал убивать 34-летнюю женщину, а наделся просто высадить ее на трассе. Но он якобы испугался своего сообщника. При этом обвиняемый утверждает, что не крал украшений погибшей.

После таких слов прокуратура потребовала возобновить следствие. Ведь слова Фирсова противоречат его предыдущим показаниям. Суд с этим согласился, хотя другой обвиняемый, Белоусов, выступил против возобновления следствия.

Ранее прокуратура попросила отправить Фурсова в колонию на 21 год, а Белоусова – на 20 лет. Семья погибшей потребовала выплатить ей 3 миллиона рублей.

Убийство женщины произошло в январе. По версии следствия, она встретилась с обвиняемыми с целью продажи машины, но «покупатели» убили ее, после чего отогнали машину в Кемерово и продали за 155 000 рублей. Также были украдены документы и ювелирные украшения погибшей.

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