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В Новосибирске отпустили под подписку о невыезде организатора смертельной вечеринки

4 сентября 2020, 16:51
В Новосибирске отпустили под подписку о невыезде организатора смертельной вечеринки

В пятницу, 4 сентября, новосибирцу Антону Шматову, который был одним из организаторов смертельной вечеринки в Академгородке, изменили меру пресечения. Как сообщает НГС, Следственный комитет оставляет его под подпиской о невыезде вместо домашнего ареста.

Адвокат Шматова рассказала, что делать какие-то прогнозы относительно будущего этого дела пока рано. Молодой человек находился под домашним арестом с февраля, а расследование уголовного дела продлдено до октября.

- Мы наконец-то добились своего, но мы на этом не остановимся. Мы хотим добиться прекращения уголовного дела в отношении меня, - заявил подозреваемый.

Напомним, в ночь на 2 февраля в одном из кафе Новосибирска рухнула крыша, когда в помещении проходила вечеринка. Один человек погиб, а несколько получили серьезные травмы. Шматова отправили под домашний арест, еще одного организатора, Данила Одинцова – под подписку о невыезде. Позднее под домашний арест попал и замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровский.

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#Новости#Происшествия
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