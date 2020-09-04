В Новосибирске отпустили под подписку о невыезде организатора смертельной вечеринки

Напомним, в ночь на 2 февраля в одном из кафе Новосибирска рухнула крыша, когда в помещении проходила вечеринка. Один человек погиб, а несколько получили серьезные травмы. Шматова отправили под домашний арест, еще одного организатора, Данила Одинцова – под подписку о невыезде. Позднее под домашний арест попал и замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровский.