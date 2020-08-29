В Купино 35-летний мужчина после совместной вечеринки ограбил 56-летнюю женщину

В понедельник, 24 августа, вечером в полицию обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала о грабеже. По ее словам, мужчина, с которым она познакомилась накануне, забрал ее сотовый телефон. Сумма ущерба составила 1,5 тысячи рублей.
По версии полиции, потерпевшая познакомилась с подозреваемым в гостях. После этого она пригласила мужчину к себе домой, где они стали распивать спиртные напитки. Около 23.00 мужчина собрался домой и забрал с собой сотовый телефон хозяйки. Сын потерпевшей попытался остановить преступника, но не смог.
Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Купино.