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В Купино 35-летний мужчина после совместной вечеринки ограбил 56-летнюю женщину

29 августа 2020, 14:36
Он забрал у нее дешевый телефон

В понедельник, 24 августа, вечером в полицию обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала о грабеже. По ее словам, мужчина, с которым она познакомилась накануне, забрал ее сотовый телефон. Сумма ущерба составила 1,5 тысячи рублей.

По версии полиции, потерпевшая познакомилась с подозреваемым в гостях. После этого она пригласила мужчину к себе домой, где они стали распивать спиртные напитки. Около 23.00 мужчина собрался домой и забрал с собой сотовый телефон хозяйки. Сын потерпевшей попытался остановить преступника, но не смог.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Купино.

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#Новости#Происшествия
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