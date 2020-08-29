В Купино 35-летний мужчина после совместной вечеринки ограбил 56-летнюю женщину

По версии полиции, потерпевшая познакомилась с подозреваемым в гостях. После этого она пригласила мужчину к себе домой, где они стали распивать спиртные напитки. Около 23.00 мужчина собрался домой и забрал с собой сотовый телефон хозяйки. Сын потерпевшей попытался остановить преступника, но не смог.